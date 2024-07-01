Кто пройдёт в 1/4 финала Евро-2024 — Франция или Бельгия?

Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Франции и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В преддверии матча предлагаем поделиться своим мнением и ответить на вопрос: «Кто пройдёт в 1/4 финала Евро-2024 — Франция или Бельгия?»

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.