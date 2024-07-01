Бушманов назвал условие, при котором Промес может вернуться в «Спартак»

Бывший российский футболист Евгений Бушманов отреагировал на новость об уходе нападающего Квинси Промеса из «Спартака».

«В любом случае Промесу надо сказать спасибо. Он много играл в «Спартаке», был лидером. Сейчас у него судебные дела. Если окажется, что он ни в чём не виноват или его оправдают, то его возвращение возможно. У него такой возраст, что может ещё приносить пользу. Но при условии, если решит свои вопросы», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

1 июня красно-белые объявили об уходе Промеса. Соглашение между сторонами подошло к концу.

Напомним, в начале 2024 года нидерландский футболист был заключён под арест в ОАЭ. 29 февраля Промеса не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что игрок попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну.