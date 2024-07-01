Капитан «Тольереса» Эрерра: на Летнем Кубке надеемся сыграть на уровне

Капитан и вратарь аргентинского «Тольереса» Гидо Эррера высказался о соперничестве с «Зенитом» на Летнем кубке.

«Конечно, нам очень нравится футбол и мы знаем о «Зените», что они чемпионы России. «Црвена Звезда» и «Сочи» — команды со своей историей и иерархией. Поэтому для нас это большое и прекрасное испытание. Мы надеемся сыграть на уровне, чтобы хорошо соревноваться и добиться высоких результатов.

Бесспорно, это хороший шанс, чтобы смотреть чемпионат Европы. Кроме матчей, мы хотим ознакомиться с российской культурой и с Санкт-Петербургом. Это всё является одним целом», — передаёт слова Эрерры корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Тольерес» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Тольерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.