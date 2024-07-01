Капитан «Тольереса» Эрерра: наш клуб 40 лет не выезжал в Европу — мы чувствуем привилегию

Капитан и вратарь аргентинского «Тольереса» Гидо Эррера высказался об участии клуба в Летнем кубке.

«Очень позитивно воспринял идею отправиться в Россию для участия в Летнем кубке. Наш клуб 40 лет не выезжал в Европу. Для Аргентины мало команд выезжает за пределы национальной территории, поэтому мы чувствуем себя в привилегированном положении», — передаёт слова Эрерры корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, также в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Тольерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.