Капитан «Тольереса» Эрерра поделился ожиданиями от Летнего кубка

Капитан «Атлетико Тальерес» Гидо Эрерра высказался об участии аргентинского клуба в Летнем кубке.

«Огромное спасибо за приглашение на Летний кубок. Для нас это большая гордость, что мы смогли приехать сюда и представлять свой клуб и своих людей. У нас самые лучшие ожидания и для нас этот турнир будет ценным.

Мы рассматриваем матчи Летнего Кубка в качестве подготовки к продолжению нашего сезона в Аргентине. На нашем континенте проходят еврокубки и матчи Копа Америки. Мы очень серьёзно принимаем то, что нам нужно хорошо подготовиться и Летний Кубок поможет в этом», — передаёт слова Эрерры корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, также в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский».