Вратарь женского «МЮ» Мэри Ирпс перешла в «ПСЖ»

Вратарь женского «Манчестер Юнайтед» Мэри Ирпс стала игроком французского «ПСЖ», сообщает пресс-служба парижан в социальных сетях. Контракт с футболисткой рассчитан до июня 2026 года.

31-летняя Ирпс выступала за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. На её счету 102 матча в составе манкунианок во всех соревнованиях.

Футболистка также вызывается в женскую сборную Англии, за который она отыграла 50 матчей. В составе национальной команды она играла на чемпионате мира — 2023 года, где провела все семь матчей, в которых пропустила только четыре мяча. Три встречи вратарь сыграла «на ноль». В финале турнира Мэри Ирпс сумела отразить пенальти. По итогам мундиаля футболистку признали лучшим голкипером соревнований.