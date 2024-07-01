«Торпедо» объявило о подписании колумбийского нападающего Апонсы

Колумбийский нападающий Вилинтон Апонса подписал контракт с «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба.

Предыдущим клубом 24-летнего Апонсы был молдавский «Шериф», за который он выступал с февраля 2024 года. В составе этой команды колумбиец провёл семь матчей во всех турнирах, в которых сумел отметиться одним голом и одной результативной передачей. Апонза также выступал за клубы португальские «Берко», «Портимоненсе», «Спортинг» из Ковильяна, а также за корейский «Чунгнам Асан».

Напомним, московское «Торпедо» завершило сезон Мелбет Первой лиги на 10-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков.