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«Спартак» объявил о переходе нападающего Виллиана Жозе

«Спартак» объявил о переходе нападающего Виллиана Жозе
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Бразильский нападающий Виллиан Жозе перешёл из «Бетиса» в московский «Спартак». С 32-летним форвардом подписан контракт, рассчитанный на два года. Об сообщает пресс-служба красно-белых.

«Добро пожаловать, Виллиан Жозе!» — говорится в сообщении московского клуба на официальном сайте.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

Ранее московский «Спартак» объявил об уходе нападающего Квинси Промеса. У сторон истёк контракт.

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