«Бетис» пожелал удачи Виллиану Жозе в «Спартаке»

Испанский «Бетис» попрощался с нападающим Виллианом Жозе, который сегодня, 1 июля, перешёл в московский «Спартак». Напомним, 32-летний Виллиан Жозе подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный на два года.

«Клуб благодарит его за труд и желает удачи в его профессиональном будущем», — говорится в заявлении на официальном сайте «Бетиса».

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

Ранее московский «Спартак» объявил об уходе нападающего Квинси Промеса. У сторон истёк контракт.