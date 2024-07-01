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Трансфер игрока сборной Испании Мораты в саудовскую «Аль-Кадисию» почти завершен — Relevo

Трансфер игрока сборной Испании Мораты в саудовскую «Аль-Кадисию» почти завершен — Relevo
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Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората может перейти в «Аль-Кадисию», сообщает интернет-издание Relevo.

По информации источника, переход одного из лучших бомбардиров национальной команды почти завершён. Сообщается, что саудовский клуб, которому недавно удалось подписать Начо Фернандеса из мадридского «Реала», потратит на футболиста € 50 млн. Бо́льшую часть этой суммы они потратят на зарплату Мораты.

На данный момент Альваро Мората занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании с 36 мячами в 76 матчах.

В минувшем сезоне футболист провёл за «Атлетико» 48 матчей, в которых отметился 21 голом, а также пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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