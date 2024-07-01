«Акрон» объявил об уходе защитника Анджелковича

Защитник Неманья Анджелкович покинул «Акрон». Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

«Акрон» благодарит Неманью за самоотдачу, вклад в результаты команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Неманья Анджелкович присоединился к команде из Тольятти летом 2023 года. Сербский легионер в общей сложности принял участие в 33 матчах в составе «Акрона» в сезоне-2023/2024 и вышел с командой в РПЛ.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.