ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» объявил об уходе защитника Анджелковича

«Акрон» объявил об уходе защитника Анджелковича
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Неманья Анджелкович покинул «Акрон». Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

«Акрон» благодарит Неманью за самоотдачу, вклад в результаты команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Неманья Анджелкович присоединился к команде из Тольятти летом 2023 года. Сербский легионер в общей сложности принял участие в 33 матчах в составе «Акрона» в сезоне-2023/2024 и вышел с командой в РПЛ.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

Материалы по теме
«Акрон» объявил о трансфере сербского хавбека Джурасовича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android