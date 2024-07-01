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Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал разгром московского «Динамо» в контрольном матче

Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал разгром московского «Динамо» в контрольном матче
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о разгромной победе своей команды в контрольном матче с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу грозненцев. В составе «Ахмата» отличились Гамид Агаларов, Лечи Садулаев и Бернард Бериша.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
30 июня 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
Окончен
0 : 3
Ахмат
Грозный, Россия
0:1 Агаларов – 42'     0:2 Садулаев – 50'     0:3 Бериша – 65'    

«Для первого раза более чем нормально. Есть много шероховатостей, были моменты, когда мы выпадали из игры. Учитывая, какой объём беговой и силовой работы мы проделываем, ожидаем улучшения качества нашей игры.

Я так скажу: у нас собрался довольно дружный коллектив, что чувствовалось и в конце прошлого сезона, когда мы объединились и выдержали удар. Мне понравилась реакция ребят: никто не ныл, все терпели и работали, несмотря на шесть дней двухразовых тренировок. Всё это выливается в характер в таких играх. У нас подобрался коллектив единомышленников, поэтому я хотел бы ребят поблагодарить за то, что они друг друга поддерживают, и поздравить их с победой», — сказал Адиев в интервью пресс-службе «Ахмата».

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