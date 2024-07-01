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Кто выйдет в четвертьфинал Евро-2024 — Португалия или Словения?

Кто выйдет в четвертьфинал Евро-2024 — Португалия или Словения?
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Сегодня, 1 июля, на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии матча предлагаем поделиться своим мнением и ответить на вопрос: «Кто выйдет в четвертьфинал Евро-2024 — Португалия или Словения?»

Сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в группе F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Сборная Словении набрала три очка и стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
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