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«Спартак» в видеопредставлении Виллиана Жозе показал форму на сезон-2024/2025

«Спартак» в видеопредставлении Виллиана Жозе показал форму на сезон-2024/2025
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В видеопредставлении нового нападающего Виллиана Жозе, опубликованном в официальном телеграм-канале клуба, московский «Спартак» показал новую домашнюю форму команды на сезон-2024/2025.

Фото: КАДР С ВИДЕО ФК «СПАРТАК»

32-летний Виллиан Жозе подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный на два года. В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

Напомним, «Спартак» начнёт сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) выездным матчем с «Оренбургом» в 1-м туре. В минувшем сезоне РПЛ клуб финишировал на пятом месте.

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