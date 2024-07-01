«Главное, чтобы забивал». Павлюченко — о трансфере Жозе в «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался о переходе 32-летнего нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе в столичный клуб.

«Руководство и главный тренер, вероятно, видят в этом нападающем хорошее усиление. Для чего ещё нужен форвард? Чтобы он забивал. Если он находится в хорошей форме в Испании, то 32 года — это не проблема. Главное, чтобы забивал. Мне кажется, что «Спартаку» нужен игрок с реализацией, чтобы конкурировал с Соболевым и молодыми ребятами. А как он себя проявит? Чемпионат начнётся, там мы всё и увидим», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Напомним, сегодня, 1 июля, Виллиан Жозе подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный на два года. В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.