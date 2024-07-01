В «Спартаке» дали характеристику новичку команды Виллиану Жозе

Пресс-служба московского «Спартака» в социальной сети представила новичка команды Виллиана Жозе, дав ему характеристику.

«Нападающий «Бетиса», которого отличают голевое чутьё, сильный удар и классная игра головой, подписал с нашим клубом двухлетний контракт», – говорится в сообщении клуба.

Сегодня, 1 июля, московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, который ранее выступал за «Бетис».

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.