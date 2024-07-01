ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» дали характеристику новичку команды Виллиану Жозе

В «Спартаке» дали характеристику новичку команды Виллиану Жозе
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» в социальной сети представила новичка команды Виллиана Жозе, дав ему характеристику.

«Нападающий «Бетиса», которого отличают голевое чутьё, сильный удар и классная игра головой, подписал с нашим клубом двухлетний контракт», – говорится в сообщении клуба.

Сегодня, 1 июля, московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, который ранее выступал за «Бетис».

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Фото
«Спартак» в видеопредставлении Виллиана Жозе показал форму на сезон-2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android