Франция — Бельгия: после первого тайма счёт в матче на Евро-2024 не открыт

В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Франции и Бельгии. Игра проходит на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.