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Новости спорта 1 июля: Уимблдон Медведев Касаткина теннис, футбол РПЛ кто ушёл, Спартак кого подписал, НХЛ переходы, Промес

Массовый уход игроков в РПЛ, начало Уимблдона и победа Франции. Главное к вечеру
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Сразу четыре футболиста покинули клубы Российской Премьер-Лиги, «Спартак» попрощался с Промесом, но подписал Жозе, в Лондоне начался Уимблдон — с разным настроением для российских теннисистов. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 июля.

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