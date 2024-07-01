Массовый уход игроков в РПЛ, начало Уимблдона и победа Франции. Главное к вечеру

Сразу четыре футболиста покинули клубы Российской Премьер-Лиги, «Спартак» попрощался с Промесом, но подписал Жозе, в Лондоне начался Уимблдон — с разным настроением для российских теннисистов. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 июля.

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