Виллиан Жозе будет играть за «Спартак» под необычным номером

Нападающий из Бразилии Виллиан Жозе будет выступать в составе «Спартака» под 12-м номером. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Отметим, что некоторые футбольные клубы отдают номер 12-й болельщикам.

Сегодня, 1 июля 2024 года, московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, который ранее выступал за «Бетис». Стороны заключили контракт на два года.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.