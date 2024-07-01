ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак-2» разгромил «Зенит-2» в матче Второй лиги

«Спартак-2» разгромил «Зенит-2» в матче Второй лиги
Комментарии

Сегодня, 1 июля, состоялся матч 14-го тура LEON-Второй лиги Б группы 2, в котором санкт-петербургский «Зенит-2» принимал московский «Спартак-2». Встреча завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 4:1.

Россия - LEON-Вторая лига Б . 14-й тур
01 июля 2024, понедельник. 18:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Спартак-2
Москва
1:0 Kozlov – 37'     1:1 Karpenko – 45+5'     1:2 Karpenko – 53'     1:3 Karpenko – 57'     1:4 Быковский – 74'    

На 14-й минуте нападающий «Зенита» Игорь Козлов открыл счёт в матче, на что футболисты «Спартак-2» ответили хет-триком форварда Виталия Карпенко и голом нападающего Артёма Быковского.

После этой победы «Спартак-2» продолжает лидировать в группе 2, набрав после 14 матчей 34 очка. Красно-белые опережают идущий вторым московское «Динамо-2», который имеет в запасе одну игру, на три очка. Санкт-петербургский «Зенит-2» после 14 проведённых игр занимает пятое место, имея в своём активе 24 очка.

Расписание матчей Второй лиги Б
Турнирная таблица Второй лиги Б
Материалы по теме
Первый трансфер «Спартака» при Станковиче! В Россию приехал бывший футболист «Реала»
Первый трансфер «Спартака» при Станковиче! В Россию приехал бывший футболист «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android