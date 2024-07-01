Игрок «ПСЖ» Хави Симонс согласовал личные условия для аренды в «Баварию» — Плеттенберг

21-летний полузащитник «ПСЖ» и сборной Нидерландов Хави Симонс, выступавший в прошедшем сезоне за «РБ Лейпциг», согласовал личные условия контракта с «Баварией», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль продолжает работать с руководством «ПСЖ» над достижением арендного соглашения. Сообщается, что Симонс ещё не принял окончательное решение, в продлении аренды всё ещё интересуется «РБ Лейпциг».

Минувший сезон 21-летний Хави Симонс провёл в составе «Лейпцига» на правах аренды. Он отыграл за немецкую команду 43 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отметился 15 голевыми передачами. Срок его арендного соглашения в «Лейпциге» истекает летом 2024 года, а контракт с «ПСЖ» – летом 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.