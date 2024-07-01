«Атлетико» согласовал трансфер защитника «Реала Сосьедад» Ле Нормана — Фабрицио Романо

Центральный защитник «Реала Сосьедад» Робен Ле Норман продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «матрасники» договорились с «Реалом Сосьедад» о трансфере футболиста сборной Испании, сумма которого составит € 30 млн, а также согласовали условия личного контракта Ле Нормана. В ближайшее время о переходе должны проинформировать официально.



Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

27-летний Ле Норман выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провёл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.