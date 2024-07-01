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Хвича Кварацхелия впервые прокомментировал вылет сборной Грузии с Евро-2024

Хвича Кварацхелия впервые прокомментировал вылет сборной Грузии с Евро-2024
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Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2024.

«Уходим с чемпионата Европы гордо и с поднятой головой! С кучей потрясающих эмоций и воспоминаний. Мы подарили нашему народу и стране много радости и гордости. Хочу поблагодарить всех, мы продолжим работать, развиваться и вернемся сильнее. Спасибо!» – написал Кварацхелия в социальной сети.

Напомним, 30 июня завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Испании и Грузии. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье из Франции. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 4:1. Таким образом, Грузия покинула турнир.

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