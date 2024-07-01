Нойер: сборная Германии давно готова стать чемпионом Европы

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер высказался о готовности своей команды к победе по итогам Евро-2024, а также поделился мыслями от матча 1/4 финала турнира, в котором немцы встретятся с национальной командой Испании.

«Мы давно готовы стать чемпионами Европы. Разумеется, я был бы очень рад, если бы последний кусочек этого пазла был вставлен на место. Мы сделаем всё, чтобы у нас это получилось.

Сборная Испании хорошо действует в последней трети поля, контролирует мяч и имеет в составе сильнейших нападающих. Для нас будет особенно важно лишить их игроков свободного пространства и пресекать удары по воротам. Мы все в нашей команде особенно рассчитываем на это лето и продолжаем трудиться ради продолжения радости от успехов», — приводит слова Нойера Sky Sport Germany.

Игра четвертьфинала Евро-2024 между сборными Испании и Германии пройдёт 5 июля. Встречу примет стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск.