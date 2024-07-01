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«Я говорил, что мы дойдём до финала». Рангник оценил перспективы сборной Австрии на Евро

«Я говорил, что мы дойдём до финала». Рангник оценил перспективы сборной Австрии на Евро
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о перспективах национальной команды на чемпионате Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В начале турнира я говорил, что мы дойдём до финала или даже станем чемпионами. Я не думаю, что это очень вероятно, но также и не думаю, что это совершенно невозможно. Всё ещё верю в такой расклад. Вчера я смотрел матч с Испанией. Помимо отличных качеств, они тоже играют тактически на очень высоком уровне, с очень высоким прессингом, на выдающемся уровне играют в переходных фазах. Мы видим, что всё это реалистично. Есть только один способ продвинуться дальше, и это сосредоточиться на следующем матче, и тогда мы посмотрим, как далеко нас заведёт этот путь», — приводит слова Рангника интернет-издание Sport.es.

Сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника набрала шесть очков в трёх матчах чемпионата Европы — 2024, который в эти дни проходит в Германии. Австрия вышла в плей‑офф турнира с первого места в группе. Австрийцы обошли команды Франции (пять очков) и Нидерландов (четыре очка) и в 1/8 финала встретятся со сборной Турции. Матч состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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