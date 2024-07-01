«Спартак» показал первый день Виллиана Жозе в команде

Пресс-служба «Спартака» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала видео, на котором нападающий Виллиан Жозе, ставший игроком красно-белых сегодня, 1 июля, прибывает в расположение «Спартака» и прогуливается по стадиону команды.

Напомним, 32-летний Виллиан Жозе подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный на два года. В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

«Спартак» начнёт сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) выездным матчем с «Оренбургом» в 1-м туре. В минувшем сезоне РПЛ клуб финишировал на пятом месте.