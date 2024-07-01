Стало известно расписание 1-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Официальный сайт ФНЛ представил расписание 1-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025.
13 и 14 июля в матчах 1-го тура тура сыграют:
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»;
«Алания» — «Уфа»;
«Енисей» — «КАМАЗ»;
«Родина» — «Балтика»;
«Нефтехимик» — «Тюмень»;
«Шинник» — «Ротор»;
«Урал» — «Сочи»;
«Арсенал» — «Черноморец»;
«Чайка» — «Сокол».
Напомним, в сезоне-2024/2025 Первой лиги примут участие команды, занявшие по итогам прошедшего сезона в Российской Премьер-Лиге места с 15-го по 16-е («Балтика», «Сочи»), команда, уступившая в переходных матчах («Урал»). Также клубы Леон-Второй лиги А, занявшие во втором этапе первенства в группе «Золото» места с первого по второе («Уфа», «Чайка»), а также клуб, победивший в переходных матчах («Ротор»).