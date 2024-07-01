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Португалия — Словения. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Португалия — Словения: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2024

Португалия — Словения: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2024
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Сегодня, 1 июля, на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
1-й тайм
0 : 0
Словения

Стали известны стартовые составы команд.

Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Фернандеш, Пальинья, Витинья, Бернарду Силва, Роналду, Леау.

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

В групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Сборная Словении, имея в своём активе три очка, стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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