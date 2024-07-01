ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Словения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция в четвёртый раз в XXI веке вышла в четвертьфинал Евро

Франция в четвёртый раз в XXI веке вышла в четвертьфинал Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 июля, в 1/8 финала чемпионата Европы встречались сборные Франции и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступал Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Финальный счёт матча — 1:0 в пользу сборной Франции. Подопечные Дидье Дешама вышли в 1/4 финала ЧЕ.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

Таким образом, сборная Франции в четвёртый раз в XXI веке вышла в четвертьфинал Евро (2004, 2012, 2016).

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Франция в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.

Материалы по теме
Франция дожала Бельгию в концовке! Как же не повезло команде Тедеско!
Франция дожала Бельгию в концовке! Как же не повезло команде Тедеско!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android