Стало известно, кто признан лучшим игроком матча Франция — Бельгия в 1/8 финала Евро-2024

Сегодня, 1 июля, в 1/8 финала чемпионата Европы встречались сборные Франции и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступал Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Финальный счёт матча — 1:0 в пользу сборной Франции. Подопечные Дидье Дешама вышли в 1/4 финала ЧЕ.

Лучшим игроком матча был признан защитник французов Жюль Кунде. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Франция в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.