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С кем сборная Франции сыграет в 1/4 финала Евро-2024, расклады

С кем сборная Франции сыграет в 1/4 финала Евро-2024, расклады
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Сегодня, 1 июля, в 1/8 финала чемпионата Европы встречались сборные Франции и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступал Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Финальный счёт матча — 1:0 в пользу сборной Франции.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Португалия — Словения на следующей стадии турнира.

Напомним, национальная команда Франции начала выступления на турнире, набрав пять очков и заняв второе место в группе D.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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