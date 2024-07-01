ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Словения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Дешам переиграл Тедеско. Хочется посмотреть, что будет с Доменико

Мостовой: Дешам переиграл Тедеско. Хочется посмотреть, что будет с Доменико
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе сборной Франции в матче с Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

«Я думаю, что сборная Франции заслуженно победила Бельгию, потому что французы бо́льшую часть времени владели преимуществом и больше создавали, хотя пара моментов была у бельгийцев. Нельзя назвать этот матч скучным, просто играли две сильные команды. Когда ты играешь против уступающих по уровню команд и всех обыгрываешь… Но взять того же Доку, который постоянно убегает от всех, однако он не мог сегодня убежать от Кунде. Поэтому в этом матче решило то, что Франция бо́льшую часть времени давила, ну а также повлиял на гол рикошет. Поэтому можно сказать, что также удача была на стороне Франции, но они искали эту удачу.

В этом матче Дешам переиграл Тедеско, потому что было видно, что Тедеско не вовремя делает замены. К примеру, Карраско проиграл первый мяч, а потом был забит гол. Но Карраско надо было менять раньше, потому что было видно, что он еле двигался. А Дешам выпустил парня, который пускай с рикошета, но забил победный мяч. Как в такой футбольной стране, как Бельгия, могли на роль главного тренера сборной назначить Тедеско? Это нонсенс! Теперь хочется посмотреть, что будет с ним», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Сборная Франции с минимальным счётом победила Бельгию и вышла в 1/4 Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android