Радимов: Тедеско должен уйти из сборной Бельгии, команда не должна так играть

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором национальная команда Франции обыграла Бельгию (1:0).

«Эпоха бельгийцев закончилась. Думаю, что Де Брёйне может завершить карьеру в национальной команде. Нужно ждать новое поколение, которое, как мы видим, не настолько талантливое, как предыдущее. Лукаку на этой ноте тоже должен уйти. Я уверен, что Тедеско должен уйти, так как сборная Бельгии не должна показывать такой футбол», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победителем пары Португалия — Словения. Сборная Бельгии выбыла из Евро-2024.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E.