Виллиан Жозе прокомментировал свой переход в «Спартак»

Новичок «Спартака» Виллиан Жозе высказался о своём трансфере в московский клуб

«Я приехал сюда очень мотивированным. Думаю, что это самое важное — быть мотивированным и хотеть добиться хороших результатов в сезоне. Когда я разговаривал с Томашем Амаралом, то гарантировал, что у меня много мотивации и что я очень рад оказаться в «Спартаке». Верю, что мы сможем порадовать наших болельщиков в новом сезоне», – сказал Жозе в интервью клубной пресс-службе.

Сегодня, 1 июля 2024 года, московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, который ранее выступал за «Бетис». Стороны заключили контракт на два года.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.