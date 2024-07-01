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Сборная Бельгии впервые проиграла в 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Бельгии впервые проиграла в 1/8 финала чемпионата Европы
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Сборная Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с минимальным счётом уступила Франции. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу французов. На 85-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник бельгийцев Ян Вертонген.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

Таким образом, сборная Бельгии впервые в своей истории проиграла на стадии 1/8 финала чемпионата Европы. В игре аналогичной стадии на Евро-2016 бельгийцы разгромили Венгрию (4:0), а в матче 1/8 финала Евро-2020 — оказались сильнее Португалии (1:0).

Сборная Франции по итогам матча с Бельгией прошла в четвертьфинал Евро-2024, где встретится с победителем пары Португалия — Словения. Бельгийцы выбыли из турнира.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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