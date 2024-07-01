Сборная Бельгии впервые проиграла в 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с минимальным счётом уступила Франции. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу французов. На 85-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник бельгийцев Ян Вертонген.

Таким образом, сборная Бельгии впервые в своей истории проиграла на стадии 1/8 финала чемпионата Европы. В игре аналогичной стадии на Евро-2016 бельгийцы разгромили Венгрию (4:0), а в матче 1/8 финала Евро-2020 — оказались сильнее Португалии (1:0).

Сборная Франции по итогам матча с Бельгией прошла в четвертьфинал Евро-2024, где встретится с победителем пары Португалия — Словения. Бельгийцы выбыли из турнира.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E.