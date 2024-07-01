Де Брёйне — о своём будущем в сборной Бельгии: приму решение в конце лета

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне после вылета с Евро-2024 ответил на вопрос, продолжит ли он выступать за национальную команду.

«Пока рано отвечать. Позвольте мне пережить этот вылет. Это был очень длинный сезон, мне нужно дать отдых своему телу. Я приму решение в конце лета», – приводит слова игрока журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.

Напомним, 1 июля в 1/8 финала чемпионата Европы встречались сборные Франции и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступал Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Финальный счёт матча — 1:0 в пользу сборной Франции. Таким образом, Бельгия вылетела из турнира.