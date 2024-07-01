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«Интер» объявил об уходе Алексиса Санчеса и ряда других игроков

«Интер» объявил об уходе Алексиса Санчеса и ряда других игроков
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Нападающий Алексис Санчес, а также полузащитники Хуан Куадрадо, Дави Классен и Стефано Сенси покинули миланский «Интер» в связи с истечением срока действия контрактов с клубом, сообщает официальный сайт «Интера».

35-летний Санчес выступал за «Интер» с 2019 года. Всего за команду он провёл 142 матча во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и оформил 28 голевых передач. 36-летний Куадрадо играл за «Интер» с лета 2023 года. 31-летний Классен пополнил состав «нерадзурри» осенью 2023 года. 28-летний Сенси выступал за «Интер» с лета 2023 года.

Напомним, по итогам минувшего сезона Серии А миланский «Интер» стал чемпионом Италии. Клуб набрал 94 очка после 38 матчей и выиграл чемпионат в двадцатый раз в своей истории.

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