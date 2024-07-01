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Дешам прокомментировал выход сборной Франции в четвертьфинал Евро-2024

Дешам прокомментировал выход сборной Франции в четвертьфинал Евро-2024
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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказался о победе своей команды над Бельгией (1:0) в матче 1/8 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

«Наша команда добилась большого прогресса, и наши соперники явно были осторожны, даже если на бумаге они являются атакующей командой. Мы сделали всё, что могли, чтобы создавать моменты, и создали их больше, но мы играли в выжидательную игру и не попали в их ловушку. Мне это понравилось, но очевидно, что невозможно выиграть только за счёт владения мячом.

Даже если люди ожидали, что мы дойдём до четвертьфинала, давайте насладимся моментом. Ничто не происходит легко. Мы в 1/4 финала, и это важный этап турнира», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

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