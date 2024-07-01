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«Киллиан говорит, что как будто видит всё в 3D». Тренер Франции Дешам — о маске Мбаппе

«Киллиан говорит, что как будто видит всё в 3D». Тренер Франции Дешам — о маске Мбаппе
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о том, как нападающий национальной команды Киллиан Мбаппе привыкает к маске после матча с Бельгией в 1/8 чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

«Он привыкает к ней. Ему становится лучше с маской. Вы правильно заметили, что его лицо потеет, и мы знаем, что пот может попасть ему в глаза. Он привыкает, но это может повлиять на его зрение. Киллиан говорит, что как будто видит всё в 3D. Но у него есть некоторые проблемы с периферическим зрением. Но Мбаппе придется привыкать к этому в ближайшие недели или месяцы», — приводит слова Дешам пресс-служба УЕФА.

Напомним, Мбаппе вынужден носить маску из-за повреждения носа, которое он получил во время матча 1-го тура чемпионата Европы с Австрией.

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