Тренер сборной Бельгии Тедеско прокомментировал вылет команды в 1/8 финала Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором его команда проиграла сборной Франции (0:1).

«Прошло слишком мало времени после финального свистка. Мы пропустили автогол в самом конце, и сейчас сложно что-то анализировать. Разбирать итоги Евро мы будем в следующие несколько недель. Кастельс блестяще сыграл на этом турнире. Он выручал нас в матче с Украиной и не только. Его сейв означал, что мы имели возможность сыграть здесь, сегодня. Кастельс — блестящий вратарь, и пропущенный гол сегодня — не его вина.

Мы видели, что французы испытывают некоторые проблемы в обороне, когда мы старались забросить мяч им за спины. Они оборонялись высоко. Мы играли в три нападающих и хотели использовать пространство, оставленное позади их защитников. Это была основная идея. Обороняясь, мы хотели выключить из игры их вингеров. Это работало хорошо», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победителем пары Португалия — Словения. Сборная Бельгии выбыла из Евро-2024.