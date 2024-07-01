Защитник сборной Франции Кунде: удивила игра Бельгии, думал, они будут больше атаковать

Защитник сборной Франции Жюль Кунде заявил, что его удивила игра национальной команды Бельгии в очном матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором французы победили бельгийцев со счётом 1:0 и прошли в четвертьфинал Евро-2024. Напомним, Кунде был признан лучшим игроком встречи.

«Меня удивило то, как играла сборная Бельгии. Думал — особенно, когда увидел их стартовый состав, что они будут больше атаковать. Как по мне, это была лучшая игра нашей команды на турнире. Мы создавали моменты, показывали насыщенную игру.

Что могу сказать о своей игре? Возможно, когда я только оправился от травмы, то был не в лучшей форме. Но я всё переосмыслил, взглянул на свои слабые стороны и теперь уже чувствую себя отлично с физической точки зрения. Знаю, что в меня верят тренер и партнёры по команде. Сейчас лучший отрезок в моей карьере», — приводит слова Кунде пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции встретится в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Португалия — Словения.