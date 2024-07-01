Мбаппе подбежал к Вертонгену после его автогола. Игрок называл Килиана «ныряльщиком»

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе подбежал к защитнику национальной команды Бельгии Яну Вертонгену после его автогола и отпраздновал взятие ворот из-за того, что тот обозвал его «ныряльщиком» ранее во время очного матча в 1/8 чемпионата Европы в Германии.

Француз посчитал, что бельгиец сфолил на нём в своей штрафной, и взывал к вниманию судьи. После этого защитник подошёл к Мбаппе и обозвал игрока. На 85-й минуте Ян Вертонген срезал мяч в свои ворота после удара Рандаля Коло Муани и, таким образом, установил финальный счёт матча. Мбаппе после автогола защитника подбежал к нему и отпраздновал взятие ворот.

Таким образом, французы после минимальной победы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победителем пары Португалия — Словения. Сборная Бельгии выбыла из Евро-2024.