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Мбаппе подбежал к Вертонгену после его автогола. Игрок называл Килиана «ныряльщиком»

Мбаппе подбежал к Вертонгену после его автогола. Игрок называл Килиана «ныряльщиком»
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе подбежал к защитнику национальной команды Бельгии Яну Вертонгену после его автогола и отпраздновал взятие ворот из-за того, что тот обозвал его «ныряльщиком» ранее во время очного матча в 1/8 чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

Француз посчитал, что бельгиец сфолил на нём в своей штрафной, и взывал к вниманию судьи. После этого защитник подошёл к Мбаппе и обозвал игрока. На 85-й минуте Ян Вертонген срезал мяч в свои ворота после удара Рандаля Коло Муани и, таким образом, установил финальный счёт матча. Мбаппе после автогола защитника подбежал к нему и отпраздновал взятие ворот.

Таким образом, французы после минимальной победы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победителем пары Португалия — Словения. Сборная Бельгии выбыла из Евро-2024.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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