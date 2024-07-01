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Ян Вертонген — самый возрастной автор автогола в истории чемпионата Европы

Ян Вертонген — самый возрастной автор автогола в истории чемпионата Европы
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На 85-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Францией 37-летний защитник сборной Бельгии Ян Вертонген срезал мяч в свои ворота. Таким образом, бельгиец стал возрастным автором автогола в истории чемпионата Европы.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победителем пары Португалия — Словения. Сборная Бельгии выбыла из Евро-2024.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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