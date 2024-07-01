Ян Вертонген — самый возрастной автор автогола в истории чемпионата Европы

На 85-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Францией 37-летний защитник сборной Бельгии Ян Вертонген срезал мяч в свои ворота. Таким образом, бельгиец стал возрастным автором автогола в истории чемпионата Европы.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победителем пары Португалия — Словения. Сборная Бельгии выбыла из Евро-2024.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E.