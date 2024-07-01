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Квинси Промес отреагировал на заявление «Спартака» о его уходе

Квинси Промес отреагировал на заявление «Спартака» о его уходе
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Нидерландский нападающий Квинси Промес отреагировал на свой уход из «Спартака» в связи с окончанием срока действия контракта.

«Моя семья навсегда», — написал нидерландец под публикацией красно-белых в социальной сети.

1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила, что Квинси Промес покинул клуб. При этом московская команда выразила надежду на возобновление сотрудничества с Промесом.

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу красно-белые заняли пятое место в таблице.

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