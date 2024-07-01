«Горжусь нашей командой». Нападающий Франции Коло Муани — о матче с Бельгией на Евро

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани высказался о победе национальной команды в матче с Бельгией в 1/8 чемпионата Европы в Германии.

«Я очень горжусь нашей командой и очень доволен выступлением. Нам удалось не уступить. Думаю, мы можем спокойно отпраздновать эту победу и сосредоточиться на следующей», — приводит слова Коло Муани пресс-служба УЕФА.

Напомним, на 85-й минуте защитник сборной Бельгии Ян Вертонген срезал мяч в ворота после подачи Рандаля Коло Муани. Автогол 37-летнего бельгийца стал победным для национальной команды Франции в этом матче.

Сборная Франции в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.