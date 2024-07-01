«Это было очень обидно и неожиданно». Гильерме назвал причину своего ухода из «Локомотива»

Российский голкипер Маринато Гильерме заявил, что руководство «Локомотива» не стало продлевать с ним контракт, истёкший в июне этого года.

«Меня сильно удивило, что (руководители) клуба за неделю до окончания сезона позвали меня и сообщили, что не будут продлевать со мной контракт. Это было очень обидно и неожиданно. Я не искал другие клубы. До конца ждал, что они мне что‑то предложат. Проблема не в том, что контракт не продлён, просто говорите открыто. Я считаю, что мне должны были сказать заранее», — сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ».

1 июля московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе голкипера Маринато Гильерме. Клуб и футболист расстались по истечении срока трудового договора.

Напомним, Гильерме перешёл в «Локо» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.