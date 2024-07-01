Зарема Салихова отреагировала на переход Виллиана Жозе в «Спартак»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход 32-летнего нападающего Виллиана Жозе в московский клуб.

«Есть такое правило: не брать футболистов после лучшего сезона, Евро или чемпионата мира. Цена завышенная, а на следующий сезон, как правило, спад и эмоциональный, и физический. Исключения, если игрок – гений и входит в разряд 10 лучших в мире либо обладает дикой мотивацией заиграть в новом клубе. А тут парню 33 в ноябре. Бразилец в Москве обязательно найдёт чем заняться поинтереснее футбола. Остаётся надеяться, что уровень лиги позволит забивать достаточно», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Сегодня, 1 июля 2024 года, московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, который ранее выступал за «Бетис». Стороны заключили контракт на два года.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.