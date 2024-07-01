Павлюченко объяснил, почему не обидится на Соболева, если он перейдёт в «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко отреагировал на информацию о возможном переходе форварда Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Мне кажется, что Соболев и «Зенит» — это какая-то утка, мне мало в это верится. Я не вижу Соболева в этом клубе, он больше подходит «Спартаку», чем «Зениту». Мне бы хотелось, чтобы Александр остался в составе красно-белых. Он все-таки качественный футболист, много забивает. В любом случае, где бы Соболев не оказался, я ему пожелаю удачи. У меня не будет обиды к нему, если Александр перейдет в «Зенит». Это его работа, сегодня ты в «Спартаке», а завтра в «Зените». Он же нигде не говорил, что никогда не окажется в Санкт-Петербурге, как это любили делать раньше. Это его жизнь, и он сам решит, где ему хочется играть, Соболев уже взрослый мужик», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что красно-белые обсуждают с петербургским клубом возможный трансфер 27-летнего нападающего за € 12 млн.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.