Тедеско собирается продолжить работу в сборной Бельгии, несмотря на вылет с Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о критике в свой адрес после вылета команды в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Напомним, Бельгия проиграла Франции (0:1) и покинула турнир.

«Ты уже обязан ждать (критику), когда подписываешь контракт. Когда мы проигрываем, возникает у многих такой всплеск эмоций. Я лишь могу только ответить, что я очень верю в свою команду, а сегодняшний результат с тем, как мы играли, не сопоставим. Жаль, что из всех моментов в матчах Евро мы смогли реализовать лишь два.

В каких-то моментах мы могли добиться большего, в каких-то всё было вполне хорошо. Лично я хочу идти дальше после этого, но сейчас не время спрашивать об этом меня. Это зависит от самой Бельгии, а не от меня», — приводит слова Тедеско Sporza.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника бельгийцев Яна Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победителем пары Португалия — Словения.