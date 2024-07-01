ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Словения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тедеско собирается продолжить работу в сборной Бельгии, несмотря на вылет с Евро-2024

Тедеско собирается продолжить работу в сборной Бельгии, несмотря на вылет с Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о критике в свой адрес после вылета команды в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Напомним, Бельгия проиграла Франции (0:1) и покинула турнир.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

«Ты уже обязан ждать (критику), когда подписываешь контракт. Когда мы проигрываем, возникает у многих такой всплеск эмоций. Я лишь могу только ответить, что я очень верю в свою команду, а сегодняшний результат с тем, как мы играли, не сопоставим. Жаль, что из всех моментов в матчах Евро мы смогли реализовать лишь два.

В каких-то моментах мы могли добиться большего, в каких-то всё было вполне хорошо. Лично я хочу идти дальше после этого, но сейчас не время спрашивать об этом меня. Это зависит от самой Бельгии, а не от меня», — приводит слова Тедеско Sporza.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника бельгийцев Яна Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победителем пары Португалия — Словения.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Франция взломала футбол. Вышла в четвертьфинал Евро без голов с игры!
Франция взломала футбол. Вышла в четвертьфинал Евро без голов с игры!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android