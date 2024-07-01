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Португалия — Словения. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Роналду рассмеялся из-за решения судьи матча Португалии со Словенией на Евро-2024

Роналду рассмеялся из-за решения судьи матча Португалии со Словенией на Евро-2024
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В этим минуты на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия) проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
2-й тайм
0 : 0
Словения

В конце первого тайма капитан португальцев Криштиану Роналду поставил мяч на точку, чтобы выполнить штрафной удар. Он уже выполнил разбег, но тут судья Орсато прибежал, чтобы изменить место, с которого надо бить. Роналду посмеялся в ответ на действие арбитра.

Фото: Кадр из трансляции матча на телеканале «Матч ТВ»

В групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Сборная Словении, имея в своём активе три очка, стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия.

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